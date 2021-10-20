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Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
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20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
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Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Зимбабвиец поиздевался над Спартаком: четыре гола и сальто назад

Сергей Шаховец
20 октября, 21:08
Настоящий триллер разыгрался в матче Лиги Европы. Английский Лестер, благодаря зимбабвийскому форварду Дака, сумел добыть волевую победу в Москве

Форвард Лестера Дака празднует взятие ворот Спартака / Фото: Reuters

В матче третьего тура Лиги Европы Лестер обыграл московский Спартак на его поле со счетом 4:3. Причем англичане проигрывали по ходу матча в два мяча.

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Дебют матча не предвещал ничего хорошего команде Брендана Роджерса. Уже на 11-й минуте матча Соболев вывел "красно-белых" вперед.

На последних минутах первого тайма шведский легионер Спартака Ларссон удвоил счет. Гол в "раздевалку" форварда Лестера Патисона Дака сократил отставание.

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Второй тайм стал бенефисом зимбабвийского нападающего "лис", который до 79-й минуты игры оформил покер. На радостях Дака исполнил свой коронный номер – сальто.

Гол Соболева в самом конце игры уже никак не повлиял на исход матча.

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В итоге Лестер обошел Спартак в турнирной таблице группы С, а "красно-белые" опустились на третью строчку.

ОБЗОР МАТЧА

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