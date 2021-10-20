Зимбабвиец поиздевался над Спартаком: четыре гола и сальто назад

Форвард Лестера Дака празднует взятие ворот Спартака / Фото: Reuters

В матче третьего тура Лиги Европы Лестер обыграл московский Спартак на его поле со счетом 4:3. Причем англичане проигрывали по ходу матча в два мяча.

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Дебют матча не предвещал ничего хорошего команде Брендана Роджерса. Уже на 11-й минуте матча Соболев вывел "красно-белых" вперед.

На последних минутах первого тайма шведский легионер Спартака Ларссон удвоил счет. Гол в "раздевалку" форварда Лестера Патисона Дака сократил отставание.

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Второй тайм стал бенефисом зимбабвийского нападающего "лис", который до 79-й минуты игры оформил покер. На радостях Дака исполнил свой коронный номер – сальто.

Гол Соболева в самом конце игры уже никак не повлиял на исход матча.

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В итоге Лестер обошел Спартак в турнирной таблице группы С, а "красно-белые" опустились на третью строчку.

ОБЗОР МАТЧА