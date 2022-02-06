Жахливий дебют у UFC: Психу з України виламали руку в США (відео)

Бондар стартував у UFC з жахливої поразки / Фото: Twitter

У рамках попереднього карду турніру UFC Vegas 47 у Лас-Вегасі Денис Бондар у страшному поєдинку поступився канадцю Малкольму Гордону.

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Уже в першому раунді Малкольм на прізвисько "Х" кинув Бондаря через стегно. І українець, відомий на прізвисько Псих, отримав перелом у лікті, невдало спершись на ліву руку під вагою тіла суперника.

Українець закричав від болю, і рефері зупинив бій, присудивши канадцеві перемогу технічним сабмішеном.

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На руку Бондаря, що вивернулася неприродним чином, не можна було дивитися без жаху.

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Гіршого дебюту в UFC уявити було складно.