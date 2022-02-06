5 лютого 17:00
Евертон 4
Брентфорд 1
5 лютого 19:00
Інтер 1
Мілан 2
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
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Тоттенгем --
Брайтон --
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Байєр --
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Барселона --
Атлетіко --
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Сенегал --
Єгипет --
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Лілль --
ПСЖ --
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Полісся --
Чорноморець --
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Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
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Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
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Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
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Вільярреал --
Реал --
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Верес --
Чорноморець --
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Наполі --
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Бернлі --
Ліверпуль --
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Лестер --
Вест Хем --
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Ювентус --
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Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
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Реал --
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Спортинг --
Манчестер Сіті --
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Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
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Жахливий дебют у UFC: Психу з України виламали руку в США (відео)

Андрій Трофімов
6 лютого, 00:17
29-річний харківський боєць найлегшого дивізіону Денис Бондар на прізвисько Псих програв дебютний поєдинок у найсильнішому промоушені змішаних єдиноборств

Бондар стартував у UFC з жахливої поразки / Фото: Twitter

У рамках попереднього карду турніру UFC Vegas 47 у Лас-Вегасі Денис Бондар у страшному поєдинку поступився канадцю Малкольму Гордону.

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Уже в першому раунді Малкольм на прізвисько "Х" кинув Бондаря через стегно. І українець, відомий на прізвисько Псих, отримав перелом у лікті, невдало спершись на ліву руку під вагою тіла суперника.

Українець закричав від болю, і рефері зупинив бій, присудивши канадцеві перемогу технічним сабмішеном.

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На руку Бондаря, що вивернулася неприродним чином, не можна було дивитися без жаху.

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Гіршого дебюту в UFC уявити було складно.