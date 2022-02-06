Жуткий дебют в UFC: Психу из Украины выломали руку в США (видео)

Бондарь стартовал в UFC с ужасного поражения / Фото: Twitter
В рамках предварительного карда турнира UFC Vegas 47 в Лас-Вегасе Денис Бондарь в жутком поединке уступил канадцу Малкольму Гордону.
Уже в первом раунде Малкольм по прозвищу "Х" бросил Бондаря через бедро. И украинец, известный по прозвищу Псих, получил перелом в локте, неудачно опершись на левую руку под грузом тела соперника.
Украинец закричал от боли, и рефери остановил бой, присудив канадцу победу техническим сабмишеном.
На руку же Бондаря, вывернувшуюся неестественным образом, нельзя было смотреть без ужаса.
Худшего дебюта в UFC представить было трудно.