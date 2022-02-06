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Жуткий дебют в UFC: Психу из Украины выломали руку в США (видео)

Андрей Трофимов
6 февраля, 00:17
29-летний харьковский боец наилегчайшего дивизиона Денис Бондарь по прозвищу Псих проиграл дебютный поединок в сильнейшем промоушене cмешанных единоборств

Бондарь стартовал в UFC с ужасного поражения / Фото: Twitter

В рамках предварительного карда турнира UFC Vegas 47 в Лас-Вегасе Денис Бондарь в жутком поединке уступил канадцу Малкольму Гордону.

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Уже в первом раунде Малкольм по прозвищу "Х" бросил Бондаря через бедро. И украинец, известный по прозвищу Псих, получил перелом в локте, неудачно опершись на левую руку под грузом тела соперника.

Украинец закричал от боли, и рефери остановил бой, присудив канадцу победу техническим сабмишеном.

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На руку же Бондаря, вывернувшуюся неестественным образом, нельзя было смотреть без ужаса.

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Худшего дебюта в UFC представить было трудно.