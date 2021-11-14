13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
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Динамо --
20 листопада 14:00
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Зоря --
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Олександрія --
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Минай --
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Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
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Янг Бойз --
Аталанта --
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Лілль --
Зальцбург --
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Севілья --
Вольфсбург --
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Мальме --
Зеніт --
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Челсі --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Інтер --
Шахтар --
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Брюгге --
Лейпциг --
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Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Мілан --
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Жахливим стоячим нокаутом завершився чемпіонський поєдинок у жіночому боксі

Олександр Трикіша
14 листопада, 08:52
Поєдинок за два чемпіонські пояси у жіночому боксі завершився ефектним нокаутом. Алісія Баумгарднер перемогла Террі Харпер і стала новою чемпіонкою світу

Баумгарднер нокаутувала Харпер в четвертому раунді

У четвертому раунді Харпер пішла в атаку, але нарвалася на потужний правий хук, внаслідок чого бідолаха опинилась у стоячому нокауті.

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Баумгарднер навіть не помітила, що суперниця перебуває в прострації і кинулася добивати її, але в цей момент втрутився рефері і зупинив бій.

Баумгарднер стала новою чемпіонкою світу, завоювавши титули WBC та IBO в супер-напівлегкій вазі.

Після поєдинку колишній чемпіон світу Тоні Беллью відзначив роботу рефері.

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"Найважливіше, що я хотів би відзначити, – це чудова робота, зроблена там Марком Лайсоном. Тому що Террі Харпер спала на ногах.

Другий удар, який Марк Лайсон зупинив, справді міг завдати шкоди Террі Харпер", – цитує колишнього суперника Олександра Усика. talksport.com.