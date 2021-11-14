Жутким стоячим нокаутом завершился чемпионский поединок в женском боксе

Баумгарднер нокаутировала Харпер в четвертом раунде

В четвертом раунде Харпер пошла в атаку, но нарвалась на мощный правый хук, в результате чего бедняга оказалась в стоячем нокауте.

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Баумгарднер даже не заметила, что соперница находится в прострации и бросилась ее добивать, но в этот момент вмешался рефери и остановил бой.

Баумгарднер стала новой чемпионкой мира, завоевав титулы WBC и IBO в супер-полулегком весе.

После поединка бывший чемпион мира Тони Беллью отметил работу рефери.

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