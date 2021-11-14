Жутким стоячим нокаутом завершился чемпионский поединок в женском боксе

Баумгарднер нокаутировала Харпер в четвертом раунде
В четвертом раунде Харпер пошла в атаку, но нарвалась на мощный правый хук, в результате чего бедняга оказалась в стоячем нокауте.
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Баумгарднер даже не заметила, что соперница находится в прострации и бросилась ее добивать, но в этот момент вмешался рефери и остановил бой.
Баумгарднер стала новой чемпионкой мира, завоевав титулы WBC и IBO в супер-полулегком весе.
После поединка бывший чемпион мира Тони Беллью отметил работу рефери.
"Самое важное, что я хотел бы отметить, – это отличная работа, проделанная там Марком Лайсоном. Потому что Терри Харпер спала на ногах.
Второй удар, который Марк Лайсон остановил, действительно мог нанести ущерб Терри Харпер", – цитирует бывшего соперника Александра Усика talksport.com.