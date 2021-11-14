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Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
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Жутким стоячим нокаутом завершился чемпионский поединок в женском боксе

Александр Трикиша
14 ноября, 08:52
Поединок за два чемпионских пояса в женском боксе завершился эффектным нокаутом. Алисия Баумгарднер победила Терри Харпер и стала новой чемпионкой мира

Баумгарднер нокаутировала Харпер в четвертом раунде

В четвертом раунде Харпер пошла в атаку, но нарвалась на мощный правый хук, в результате чего бедняга оказалась в стоячем нокауте.

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Баумгарднер даже не заметила, что соперница находится в прострации и бросилась ее добивать, но в этот момент вмешался рефери и остановил бой.

Баумгарднер стала новой чемпионкой мира, завоевав титулы WBC и IBO в супер-полулегком весе.

После поединка бывший чемпион мира Тони Беллью отметил работу рефери.

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"Самое важное, что я хотел бы отметить, – это отличная работа, проделанная там Марком Лайсоном. Потому что Терри Харпер спала на ногах.

Второй удар, который Марк Лайсон остановил, действительно мог нанести ущерб Терри Харпер", – цитирует бывшего соперника Александра Усика talksport.com.