Жителі прикордонних областей РФ стали відчувати емоції від демілітаризації / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад два місяці триває цинічна війна, розв'язана фашистською Росією. Війська РФ щодня бомблять українські міста та вбивають мирних громадян.

Але віднедавна мешканці прикордонних з Україною областей Російської Федерації змогли опинитися на місці українців і відчути на собі всі "принади" демілітаризації.

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Дворазовий чемпіон НБА у складі Лос-Анджелес Лейкерс Станіслав Медведенко висловився з приводу "хлопків" невідомого походження на території Мордору.

"Сподіваюся, тепер жителі Курська, Брянська та рф зможуть пережити весь набір емоцій від мирних хлопків", – написав Медведенко у Facebook.

Раніше легендарний баскетболіст Станіслав Медведенко розкрив усю суть "руского міра" – це вбивства, насильства, мародерство.

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