Жители приграничных областей РФ стали испытывать эмоции от демилитаризации / Фото: Коллаж: Сегодня

Более двух месяцев продолжается циничная война, развязанная фашистской Россией. Войска РФ ежедневно бомбят украинские города и убивают мирных граждан.

Но с недавних пор жители приграничных с Украиной областей Российской Федерации смогли оказаться на месте украинцев и испытать на себе все "прелести" демилитаризации.

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Двукратный чемпион НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс Станислав Медведенко высказался по поводу "хлопков" неизвестного происхождения на территории Мордора.

"Надеюсь теперь жители Курска, Брянска и России смогут испытать весь набор эмоций от мирных ударов", – написал Медведенко в своем Facebook.

Ранее легендарный баскетболист Станислав Медведенко раскрыл всю суть "русского мира" – это убийства, насилия, мародерства.

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