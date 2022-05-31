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4 червня 19:00
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Англія --
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Італія --
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Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
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Жити залишилось 6 місяців: одноклубник Михайличенка дізнався про діагноз

Андрій Трофімов
31 травня, 14:42
Знаменитий голкіпер Рейнджерс Енді Горам смертельно хворий, у нього рак стравоходу четвертої стадії

Черговий тріумф Рейнджерс: у нижньому ряду крайній ліворуч – Горам, крайній праворуч – Михайличенко / Фото: Колаж: Сьогодні

Легендарний шотландський воротар Енді Горам смертельно хворий. У 58-річного екс-футболіста діагностували рак стравоходу четвертої стадії. Лікарі відміряли йому півроку. Нагадаємо, що з раком бореться Король футболу Пеле.

"Я спочатку думав, що у мене сильний розлад шлунка. Мій стравохід був ніби заблокований. Через кілька тижнів стало ще гірше. Мені зробили комп'ютерну томографію, а потім терміново доправили до лікарні. Рак".

Лікар сказав мені: "Йди, насолоджуйся своїм повсякденним життям і будь якомога нормальнішим".

Завдяки сильнодіючим препаратам мій біль можна полегшити. Я все ще можу ходити до друзів та залишатися собою. Але бомба уповільненої дії відраховує мої секунди", – цитує Горама Daily Record.

Минулого року його колишня дружина Міріам також померла від раку.

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Енді Горам у складі Рейнджерс ставав шестиразовим чемпіоном Шотландії та триразовим володарем Кубка Шотландії. Його партнером по команді був легендарний український футболіст Олексій Михайличенко.

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