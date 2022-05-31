Жити залишилось 6 місяців: одноклубник Михайличенка дізнався про діагноз

Легендарний шотландський воротар Енді Горам смертельно хворий. У 58-річного екс-футболіста діагностували рак стравоходу четвертої стадії. Лікарі відміряли йому півроку. Нагадаємо, що з раком бореться Король футболу Пеле.

"Я спочатку думав, що у мене сильний розлад шлунка. Мій стравохід був ніби заблокований. Через кілька тижнів стало ще гірше. Мені зробили комп'ютерну томографію, а потім терміново доправили до лікарні. Рак".

Лікар сказав мені: "Йди, насолоджуйся своїм повсякденним життям і будь якомога нормальнішим".

Завдяки сильнодіючим препаратам мій біль можна полегшити. Я все ще можу ходити до друзів та залишатися собою. Але бомба уповільненої дії відраховує мої секунди", – цитує Горама Daily Record.