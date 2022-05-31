1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Жить осталось 6 месяцев: одноклубник Михайличенко узнал диагноз

Андрей Трофимов
31 мая, 14:42
Знаменитый голкипер Рейнджерс Энди Горам смертельно болен, у него рак пищевода четвертой стадии

Очередной триумф Рейнджерс: в нижнем ряду крайний слева - Горам, крайний справа - Михайличенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Легендарный шотландский вратарь Энди Горам смертельно болен. У 58-летнего экс-футболиста диагностировали рак пищевода четвертой стадии. Врачи отмерили ему полгода. Напомним, что с раком борется Король футбола Пеле.

"Я сначала думал, что у меня сильное расстройство желудка. Мой пищевод был словно заблокирован. Через несколько недель стало еще хуже. Мне сделали компьютерную томографию, а потом срочно доставили в больницу. Рак.

Врач сказал мне: "Иди, наслаждайся своей повседневной жизнью и будь как можно нормальнее".

Благодаря сильнодействующим препаратам мою боль можно облегчить. Я все еще могу ходить к друзьям и оставаться собой. Но бомба замедленного действия отсчитывает мои секунды", – цитирует Горама Daily Record.

В прошлом году его бывшая супруга Мириам также скончалась от рака.

Реклама

Энди Горам в составе Рейнджерс становился шестикратным чемпионом Шотландии и трехкратным обладателем Кубка Шотландии. Его партнером по команде был легендарный украинский футболист Алексей Михайличенко.

Реклама