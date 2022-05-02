Жила у світі фантазій: українська тенісистка покаялася за Кремль

Цуренко їздила на Кубок Кремля після 2014 року / Фото: Колаж: Сьогодні
Знаменита українська тенісистка Леся Цуренко прозріла лише після того, як Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну.
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До цього Цуренко їздила на Кубок Кремля після анексії Криму та початку війни на Донбасі.
Наразі спортсменка шкодує про свій вчинок.
"Знаєте, я була однією з тих, хто продовжував їздити на Кубок Кремля. Я грала там, була впевнена, що своєю поведінкою демонструю заклик до миру, що це допоможе нашим країнам бути єдиними, що все буде добре.
Я помилялася. Я була сліпою. Мені здається, я жила у якомусь світі фантазії. Я дійсно хочу вибачитись перед Україною, українським народом за те, що я була нереально сліпою. Я неадекватно оцінювала ситуацію на той момент", – заявила Цуренко в інтерв'ю XSport.
Раніше ми писали, що український тенісист поставив на місце Надаля. Іспанець обурювався, що російських та білоруських спортсменів усунули від Вімблдону.