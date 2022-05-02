Жила в мире фантазий: украинская теннисистка раскаялась за Кремль

Цуренко ездила на Кубок Кремля после 2014 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Знаменитая украинская теннисистка Леся Цуренко прозрела лишь после того, как Россия начала полномасштабное наступление на Украину.

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До этого Цуренко ездила на Кубок Кремля после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

Сейчас спортсменка жалеет о своем поступке.

"Знаете, я была одной из тех, кто продолжал ездить на Кубок Кремля. Я играла там, была уверена, что своим поведением демонстрирую призыв к миру, что это поможет нашим странам быть едиными, что все у нас будет хорошо. Я ошибалась. Я была слепой. Мне кажется, я жила в каком-нибудь мире фантазии. Я действительно хочу извиниться перед Украиной, украинским народом за то, что я была нереально слепой. Я неадекватно оценивала ситуацию в тот момент", – заявила Цуренко в интервью XSport.

Леся Цуренко / Фото: AFP

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Ранее мы писали, что украинский теннисист поставил на место Надаля. Испанец возмущался, что российских и белорусских спортсменов отстранили от Уимблдона.