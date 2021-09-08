Жертва Світоліної, яка втратила найбільші груди в світовому тенісі, виходить заміж

Сімона Халеп до пластики і після / Фото: Facebook

Спочатку інформацію про майбутнє весілля 29-річної румунки Сімони Халеп і 41-річного Тоні Юруца, що володіє декількома компаніями в Румунії, видав іменитий румунський тенісист і експерша ракетка світу Іліє Настасе. Саме він заявив, що урочистий захід відбудеться 15 вересня.

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Халеп після прильоту з Нью-Йорка, де в 1/8 фіналу US Open програла українці Еліні Світоліній, все підтвердила.

"Пан Настасе мене видав. Ми одружимося наступного тижня, і це прекрасна подія, через яку я відчуваю абсолютно нові емоції. Теніс залишається тенісом, а це особисте життя. І це значно важливіший крок, і я рада, що я його роблю", – наводить слова Халеп digisport.ro.

До речі, для обранця Халеп це вже третій шлюб.

Відзначимо, що за свою кар'єру Сімона Халеп виграла "Вімблдон", "Ролан Гаррос", заробила 37,6 мільйона доларів призових.

Однак насамперед Сімона відома неймовірною жертвою, яку принесла заради тенісу. Щоб бути більш мобільною на корті, Халеп зменшила собі груди, після операції втративши "шісточку", що заворожувала її шанувальників.

Халеп до зменшення грудей

Халеп після зменшення грудей