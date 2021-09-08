Жертва Свитолиной, лишившаяся самой большой груди в мировом теннисе, выходит замуж

Симона Халеп до пластики и после / Фото: Facebook

Изначально информацию о предстоящей свадьбе 29-летней румынки Симоны Халеп и 41-летнего Тони Юруца, владеющего несколькими компаниями в Румынии, выдал именитый румынский теннисист и экс-первая ракетка мира Илие Настасе. Именно он заявил, что торжественное мероприятие состоится 15 сентября.

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Халеп после прилета из Нью-Йорка, где в 1/8 финала US Open проиграла украинке Элине Свитолиной, все подтвердила.

"Господин Настасе меня выдал. Мы поженимся на следующей неделе, и это прекрасное событие, из-за которого я испытываю абсолютно новые эмоции. Теннис остается теннисом, а это личная жизнь. И это гораздо более важный шаг, и я рада, что я его делаю", – приводит слова Халеп digisport.ro.

Кстати, для избранника Халеп это уже третий брак.

Отметим, что за свою карьеру Симона Халеп выиграла "Уимблдон", "Ролан Гаррос", заработала 37,6 миллиона долларов призовых.

Однако прежде всего Симона известна невероятной жертвой, которую принесла во имя тенниса. Чтобы быть более мобильной на корте, Халеп уменьшила себе грудь, после операции лишившись завораживавшей ее поклонников "шестерочки".

Халеп до уменьшения груди

Халеп после уменьшения груди