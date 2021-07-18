Жіноча команда Шахтаря в першому матчі в історії забила суперницям 16 голів

Жіноча команда "гірників" провела перший матч у своїй історії. Під коток шахтарок потрапила київська Єдність, яка пропустила від підопічних Романа Заєва 16 м'ячів

Жіноча команда Шахтаря провела перший матч / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні жіноча команда донецького Шахтаря провела перший матч в історії. Підопічні Романа Заєва зіграли проти Єдності з Києва. До речі, дівчата перші приміряли нову форму Шахтаря.

Матч Шахтар – Єдність пройшов у форматі три тайми по 25 хвилин. Донецькі футболістки відкрили рахунок уже на першій хвилині. Героїнями поєдинку стали Вероніка Кожухар, що забила шість м'ячів, і Поліна Янчук – вона відзначилася чотири рази.

Шахтар – Єдність – 16:0

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Голи: 1:0 Кожухар (2), 2:0 Кревська (9), 3:0 Кожухар (11), 4:0 Янчук (12), 5:0 Янчук (28), 6:0 Янчук (41), 7:0 Кожухар (45), 8:0 Янчук (48), 9:0 Вегерич (49), 10:0 Кожухар (54), 11:0 Кожухар (55), 12:0 Мохнач (57, пен.), 13:0 Старухіна (58), 14:0 Кожухар (67), 15:0 Ковб (71), 16:0 Молодюк (75)

Шахтар: Денищич (Петровець, 51), Мохнач, Старухіна (Манзюк, 26; Старухіна, 51), Ковб, Ільїна, Головач, Молодюк (Кравчук, 26; Молодюк, 51), Кревська, Вегерич, Кожухар (Кравчук, 72), Янчук

Матч із Єдністю став частиною підготовки жіночої команди Шахтаря до нового сезону. Він відкриється 15 серпня поєдинком проти Багіри в Кропивницькому.