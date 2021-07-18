Женская команда Шахтера в первом матче в истории забила соперницам 16 голов

Женская команда "горняков" провела первый матч в своей истории. Под каток шахтерок попала киевская Еднисть, пропустившая от подопечных Романа Заева 16 мячей

Женская команда Шахтера провела первый матч / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня женская команда донецкого Шахтера провела первый матч в истории. Подопечные Романа Заева сыграли против Едности из Киева. Кстати, девушки первыми примерили новую форму Шахтера.

Матч Шахтер – Еднисть прошел в формате три тайма по 25 минут. Донецкие футболистки открыли счет уже на первой минуте. Героинями поединка стали Вероника Кожухарь, забившая шесть мячей, а также Полина Янчук, она отличилась четырежды.

Шахтер – Еднисть – 16:0

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Голы: 1:0 Кожухарь (2), 2:0 Кревская (9), 3:0 Кожухарь (11), 4:0 Янчук (12), 5:0 Янчук (28), 6:0 Янчук (41), 7:0 Кожухарь (45), 8:0 Янчук (48), 9:0 Вегерич (49), 10:0 Кожухарь (54), 11:0 Кожухарь (55), 12:0 Мохнач (57, пен.), 13:0 Старухина (58), 14:0 Кожухарь (67), 15:0 Ковб (71), 16:0 Молодюк (75)

Шахтер: Денищич (Петровец, 51), Мохнач, Старухина (Манзюк, 26; Старухина, 51), Ковб, Ильина, Головач, Молодюк (Кравчук, 26; Молодюк, 51), Кревская, Вегерич, Кожухарь (Кравчук, 72), Янчук

Матч с Еднистю стал частью подготовки женской команды Шахтера к новому сезону. Он откроется 15 августа поединком против Багиры в Кропивницком.