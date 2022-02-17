Дружина Віталія Кличка показала фото сина: він на голову вищий за батька

Наталія Кличко показала рідке фото з сином / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні
Наталя разом із сином гостювала у майстерні знайомої художниці з Німеччини. Там вони перетворили курточку наймолодшого Кличка на витвір мистецтва.
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"Ми провели прекрасний день у студії моєї подруги, прекрасної художниці та жінки Тіни Рейчел. Вона перетворила куртку мого сина на витвір мистецтва. Дякую, дорога Тіна", – підписала фотографії Наталія.
Зазначимо, що зріст Віталія Кличка становить 201 см, а Володимира – 198 см. Перед Новим роком сімейство Кличка зробило спільне фото, на яких Максим уже здається вищим за свого батька.
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ДІТИ ВІТАЛІЯ КЛИЧКО
- Син Єгор-Даніель народився 16 травня 2000 року – ім'я Єгор обрано у зв'язку з тим, що дівоче прізвище матері – Єгорова. Закінчив перший етап університету за спеціальністю бізнес-менеджмент та планує вступати до аспірантури.
- Дочка Єлизавета-Вікторія народилася 24 листопада 2002 року, ім'я Вікторія обрано тому, що напередодні батько отримав вікторію нокаутом над Ларрі Дональдом. Вивчає психологію в університеті Нідерландів.
- Син Максим-Олександр народився 1 квітня 2005 року, названий на честь легендарного німецького боксера Макса Шмеллінга. Навчається у школі у Великій Британії.