Дружина Віталія Кличка показала фото сина: він на голову вищий за батька

Наталія Кличко показала рідке фото з сином / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Наталя разом із сином гостювала у майстерні знайомої художниці з Німеччини. Там вони перетворили курточку наймолодшого Кличка на витвір мистецтва.

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"Ми провели прекрасний день у студії моєї подруги, прекрасної художниці та жінки Тіни Рейчел. Вона перетворила куртку мого сина на витвір мистецтва. Дякую, дорога Тіна", – підписала фотографії Наталія.

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Зазначимо, що зріст Віталія Кличка становить 201 см, а Володимира – 198 см. Перед Новим роком сімейство Кличка зробило спільне фото, на яких Максим уже здається вищим за свого батька.

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