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Дружина Віталія Кличка показала фото сина: він на голову вищий за батька

Олексій Андрейцев
17 лютого, 23:26
Дружина колишнього чемпіона світу з боксу, а нині мера Києва Віталія Кличка, Наталія показала спільне фото зі своїм молодшим сином Максимом. Йому всього 16 років, але він уже вищий за своїх легендарних батька та дядька

Наталія Кличко показала рідке фото з сином / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Наталя разом із сином гостювала у майстерні знайомої художниці з Німеччини. Там вони перетворили курточку наймолодшого Кличка на витвір мистецтва.

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"Ми провели прекрасний день у студії моєї подруги, прекрасної художниці та жінки Тіни Рейчел. Вона перетворила куртку мого сина на витвір мистецтва. Дякую, дорога Тіна", – підписала фотографії Наталія.

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Зазначимо, що зріст Віталія Кличка становить 201 см, а Володимира – 198 см. Перед Новим роком сімейство Кличка зробило спільне фото, на яких Максим уже здається вищим за свого батька.

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ДІТИ ВІТАЛІЯ КЛИЧКО

  • Син Єгор-Даніель народився 16 травня 2000 року – ім'я Єгор обрано у зв'язку з тим, що дівоче прізвище матері – Єгорова. Закінчив перший етап університету за спеціальністю бізнес-менеджмент та планує вступати до аспірантури.
  • Дочка Єлизавета-Вікторія народилася 24 листопада 2002 року, ім'я Вікторія обрано тому, що напередодні батько отримав вікторію нокаутом над Ларрі Дональдом. Вивчає психологію в університеті Нідерландів.
  • Син Максим-Олександр народився 1 квітня 2005 року, названий на честь легендарного німецького боксера Макса Шмеллінга. Навчається у школі у Великій Британії.