Жена Виталия Кличко показала фото сына: он на голову выше отца

Наталья Кличко показала редкое фото с сыном / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Наталья вместе с сыном гостила в мастерской знакомой художницы из Германии. Там они превратили курточку самого младшего Кличко в произведение искусства.

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"Мы провели прекрасный день в студии моей подруги, прекрасной художницы и женщины Тины Рейчел. Она превратила куртку моего сына в произведение искусства. Спасибо, дорогая Тина", – подписала снимки Наталья.

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Отметим, что рост Виталия Кличко составляет 201 см, а Владимира – 198 см. Перед Новым годом семейство Кличко сделало совместное фото, на которых Максим уже кажется выше своего отца.

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ДЕТИ ВИТАЛИЯ КЛИЧКО