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Жена Виталия Кличко показала фото сына: он на голову выше отца

Алексей Андрейцев
17 февраля, 23:26
Жена бывшего чемпиона мира по боксу, а нынче мэра Киева Виталия Кличко Наталья показала совместное фото со своим младшим сыном Максимом. Ему всего 16 лет, но он уже выше своих легендарных отца и дяди

Наталья Кличко показала редкое фото с сыном / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Наталья вместе с сыном гостила в мастерской знакомой художницы из Германии. Там они превратили курточку самого младшего Кличко в произведение искусства.

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"Мы провели прекрасный день в студии моей подруги, прекрасной художницы и женщины Тины Рейчел. Она превратила куртку моего сына в произведение искусства. Спасибо, дорогая Тина", – подписала снимки Наталья.

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Отметим, что рост Виталия Кличко составляет 201 см, а Владимира – 198 см. Перед Новым годом семейство Кличко сделало совместное фото, на которых Максим уже кажется выше своего отца.

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ДЕТИ ВИТАЛИЯ КЛИЧКО

  • Сын Егор-Даниэль родился 16 мая 2000 года – имя Егор выбрано в связи с тем, что девичья фамилия матери – Егорова. Закончил первый этап университета по специальности бизнес-менеджмент и планирует поступать в аспирантуру.
  • Дочь Елизавета-Виктория родилась 24 ноября 2002 года, имя Виктория выбрано потому, что накануне отец одержал викторию нокаутом над Ларри Дональдом. Изучает психологию в университете в Нидерландах.
  • Сын Максим-Александр родился 1 апреля 2005 года, назван в честь легендарного немецкого боксера Макса Шмеллинга. Учится в школе в Великобритании.