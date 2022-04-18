Дружина Усика повідомила, коли Ломаченко повернеться в ринг

Ломаченко залишився захищати Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

У перші дні російського вторгнення на територію України знаменитий боксер Василь Ломаченко записався до тероборони свого рідного міста Білгород-Дністровський.

Попри постійну загрозу з моря російських агресорів, боксер не має наміру виїжджати з міста. Дружина Олександра Усика Катерина прокоментувала рішення Ломаченка не покидати Україну.

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"З Василем більше Саня спілкується, я здебільшого з його дружиною – Оленою. Вони перебувають у рідному місті і нікуди їхати не збираються. Знаю, що Вася відмовився від чемпіонського бою з Камбососом. Він нам так і сказав: "Поки не закінчиться війна, я не покину Україну", – розповіла Катерина FanDay.

Ломаченко та Усик захищають Україну від російських окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, що кум Ломаченка Олександр Усик також з перших днів війни вступив у тероборону. Але потім ухвалив рішення виїхати з України та почати підготовку до реваншу з Ентоні Джошуа. Друзі боксера вважають, що Усик принесе більше користі для України в рингу, а не з автоматом.

Василь Ломаченко та Олександр Усик / Фото: Instagram

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Також ми повідомляли, що Василь Ломаченко перервав обітницю мовчання та привітав українців зі святом Вербної неділі. Останнім часом боксер рідко робить повідомлення в соціальних мережах.