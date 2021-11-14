14 листопада 16:00
Хорватія --
Росія --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
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Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфіка --
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Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
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Вольфсбург --
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Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
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Аякс --
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Інтер --
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Лейпциг --
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ПСЖ --
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Мілан --
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Дружина тренера збірної України відкрила свій бізнес у Дніпрі (відео)

Андрій Трофімов
14 листопада, 16:46
Дружина Руслана Ротаня Христина вирішила заробляти самостійно

Руслан Ротань і його дружина Христина / Фото: Instagram

Христина Ротань, дружина тренера молодіжної збірної України та колишнього гравця Динамо та ФК Дніпро Руслана Ротаня відкрила свою фотостудію.

Місцем для бізнесу красуня обрала Дніпро.

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"Ремонт закінчено. Ми вже працюємо повним ходом. Тут у нас ось такий басейн для нереальних фотосесій – ласкаво просимо до нас!" – закликає до себе клієнтів за допомогою соцмереж Христина Ротань.

Судячи з даних сайту компанії, одна година зйомок стартує тут з 500 грн.

Дивіться фото самої Христини Ротань

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Христина Ротань / Фото: Instagram

Христина Ротань / Фото: Instagram

Раніше дружина футболіста угорського Ференцвароша та збірної України Олександра Зубкова Анна розповіла, що чоловік має заробляти щонайменше 10 тисяч євро на місяць.