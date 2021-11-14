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Колос --
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Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
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23 ноября 19:45
Динамо --
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Жена тренера сборной Украины открыла свой бизнес в Днепре (видео)

Андрей Трофимов
14 ноября, 16:46
Супруга Руслана Ротаня Кристина решила зарабатывать самостоятельно

Руслан Ротань и его жена Кристина / Фото: Instagram

Кристина Ротань, жена тренера молодежной сборной Украины и бывшего игрока Динамо и ФК Днепр Руслана Ротаня, открыла свою фотостудию.

Местом для бизнеса красотка избрала Днепр.

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"Ремонт закончен. Мы уже работаем полным ходом. Здесь у нас вот такой бассейн для нереальных фотосессий – добро пожаловать к нам!" – зазывает к себе клиентов посредством соцсетей Кристина Ротань.

Судя по данным сайта компании, один час съемок стартует тут с 500 грн.

Смотрите фото самой Кристины Ротань

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Кристина Ротань / Фото: Instagram

Кристина Ротань / Фото: Instagram

Ранее жена футболиста венгерского Ференцвароша и сборной Украины Александра Зубкова Анна рассказала, что муж должен зарабатывать не меньше 10 тысяч евро в месяц.