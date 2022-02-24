Дружина Шеви шокована: ракета РФ підірвала аеропорт

Крістен Пазік: "Зупиніть війну" / Фото: Колаж: Сьогодні

Дружина Андрія Шевченка американка з польським корінням Крістен Пазік опублікувала в сторіз моторошне відео влучання ракети російських окупантів по аеропорту Івано-Франківська.

"Зупиніть війну", – додала до цього відео Крістен.

Напередодні її чоловік Андрій Шевченко, що проживає з сім'єю в Лондоні, заявив, що "в єдності Україна переможе".

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Андрій Шевченко і його дружина Крістен / Фото: Instagram

Рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про старт "спеціальної військової операції на Донбасі". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.

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На мирні міста падають ракети, з Криму та Білорусі пішли танки, продовжуються атаки агресора на Донбасі.

Є загиблі.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій території країни.

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Також Зеленський наказав завдавати максимальних втрат противнику.