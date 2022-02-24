8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
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Лаціо --
Порту --
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Аталанта --
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Наполі --
Барселона --
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Зоря --
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Олександрія --
Львів --
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Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Дружина Шеви шокована: ракета РФ підірвала аеропорт

Павло Василенко
24 лютого, 13:03
Дружина колишнього тренера збірної України володаря "Золотого м'яча" Андрія Шевченка відреагувала на широкомасштабну війну Росії проти нашої країни

Крістен Пазік: "Зупиніть війну" / Фото: Колаж: Сьогодні

Дружина Андрія Шевченка американка з польським корінням Крістен Пазік опублікувала в сторіз моторошне відео влучання ракети російських окупантів по аеропорту Івано-Франківська.

"Зупиніть війну", – додала до цього відео Крістен.

Напередодні її чоловік Андрій Шевченко, що проживає з сім'єю в Лондоні, заявив, що "в єдності Україна переможе".

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Андрій Шевченко і його дружина Крістен / Фото: Instagram

Рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про старт "спеціальної військової операції на Донбасі". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.

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На мирні міста падають ракети, з Криму та Білорусі пішли танки, продовжуються атаки агресора на Донбасі.

Є загиблі.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій території країни.

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Також Зеленський наказав завдавати максимальних втрат противнику.