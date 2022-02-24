8 марта 22:00
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Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
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Лацио --
Порту --
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Олимпиакос --
Аталанта --
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Наполи --
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Заря --
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Десна --
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Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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Жена Шевы в ужасе: ракета РФ взорвала аэропорт

Павел Василенко
24 февраля, 13:03
Супруга бывшего тренера сборной Украины обладателя "Золотого мяча" Андрея Шевченко отреагировала на широкомасштабную войну России против нашей страны

Кристен Пазик: "Остановите войну" / Фото: Коллаж: Сегодня

Жена Андрея Шевченко американка с польскими корнями Кристен Пазик опубликовала в сториз жуткое видео попадания ракеты российских оккупантов по аэропорту Ивано-Франковска.

"Остановите войну", – добавила к этому видео Кристен.

Накануне ее муж, Андрей Шевченко, проживающий с семьей в Лондоне, заявил, что "в единстве Украина победит".

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Андрей Шевченко и его жена Кристен / Фото: Instagram

Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.

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На мирные города падают ракеты, из Крыма и Беларуси пошли танки, продолжаются атаки агрессора на Донбассе.

Есть погибшие.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.

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Также Зеленский приказал наносить максимальные потери противнику.