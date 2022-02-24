Жена Шевы в ужасе: ракета РФ взорвала аэропорт

Кристен Пазик: "Остановите войну" / Фото: Коллаж: Сегодня

Жена Андрея Шевченко американка с польскими корнями Кристен Пазик опубликовала в сториз жуткое видео попадания ракеты российских оккупантов по аэропорту Ивано-Франковска.

"Остановите войну", – добавила к этому видео Кристен.

Накануне ее муж, Андрей Шевченко, проживающий с семьей в Лондоне, заявил, что "в единстве Украина победит".

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Андрей Шевченко и его жена Кристен / Фото: Instagram

Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.

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На мирные города падают ракеты, из Крыма и Беларуси пошли танки, продолжаются атаки агрессора на Донбассе.

Есть погибшие.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.

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Также Зеленский приказал наносить максимальные потери противнику.