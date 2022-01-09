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Дружина Ротаня після скандальних обіймів із Галкіним святкує день народження

Андрій Трофімов
9 січня, 19:48
Христина Ротань приймає вітання з днем народження та критичні стріли за фото з російською зіркою із чорного списку

Христина Ротань із Максимом Галкіним / Фото: Instagram

Дружина тренера молодіжної збірної України з футболу Руслана Ротаня Христина, яка нещодавно відкрила бізнес у рідному Дніпрі, сьогодні відзначає день народження.

"Happy birthday to me", – написала вона в Instagram.

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Руслан Ротань і його дружина Христина / Фото: Instagram

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Христина Ротань отримала безліч привітань на свою адресу у соцмережах:

  • "Христинко, з днем народження. Світи, сяй і нехай все буде яскраво"
  • "Нескінченного щастя тобі і ще більше подорожей у твоєму новому році"
  • "Шаленого вам року!"

Водночас Христині Ротань продовжує діставатися від користувачів соцмереж за жовтневі фото, на яких вона обіймає Максима Галкіна, котрий був ведучим на дні народження її друга у Дніпрі.

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  • "Дивно, що у вас ведучий із країни агресора..."
  • "Це ж скільки треба розуму, щоб на восьмому році війни з РФ хизуватися фотками з московськими бомондом", – пишуть Христині Ротань під її знімками з Галкіним у Дніпрі.

Зазначимо, що невдовзі після того жовтневого візиту Галкіна до Дніпра Мінкульт за поданням СБУ вніс чоловіка Алли Пугачової до переліку осіб, які загрожують суверенітету України.

Підставою стала діяльність Галкіна, "спрямована на провокування сепаратистських настроїв, створення умов для порушення територіальної цілісності України".