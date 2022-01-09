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Жена Ротаня после скандальных объятий с Галкиным празднует день рождения

Андрей Трофимов
9 января, 19:48
Кристина Ротань принимает поздравления с днем рождения и критические стрелы за фото с российской звездой из черного списка

Кристина Ротань с Максимом Галкиным / Фото: Instagram

Супруга тренера молодежной сборной Украины по футболу Руслана Ротаня Кристина, недавно открывшая бизнес в родном Днепре, сегодня отмечает день рождения.

"Happy birthday to me", – написала она в Instagram.

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Руслан Ротань и его жена Кристина / Фото: Instagram

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Кристина Ротань получила множество поздравлений в свой адрес в соцсетях:

  • "Кристинка, с днем рождения. Свети, сияй и пусть все будет ярко"
  • "Бесконечного счастья тебе и еще больше путешествий в твоем новом году"
  • "Улетного вам года!"

Вместе с тем Кристине Ротань продолжает доставаться от пользователей соцсетей за октябрьские фото, на которых она приобнимает Максима Галкина, который был ведущим на дне рождения ее друга в Днепре.

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  • "Странно, что у вас ведущий со страны агрессора…"
  • "Это же сколько надо иметь ума, чтобы на восьмом году войны с РФ хвастаться фотками с московскими бомондом", – пишут Кристине Ротань под ее снимками с Галкиным в Днепре.

Отметим, что вскоре после того октябрьского визита Галкина в Днепр Минкульт по представлению СБУ внес мужа Аллы Пугачевой в перечень лиц, которые угрожают суверенитету Украины.

Основанием стала деятельность Галкина, "направленная на провоцирование сепаратистских настроений, создание условий для нарушения территориальной целостности Украины".