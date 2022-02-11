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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Дружина екс-підопічного Шевченка виграла золото Олімпіади-2022

Сергій Шаховець
11 лютого, 09:34
Швейцарська спортсменка Лара Гут-Бехрамі виборола третю медаль на Олімпійських іграх

Гірськолижниця Лара Гут-Бехрамі – олімпійська чемпіонка у супергіганті / Фото: Getty Images

В п'ятницю, 11 лютого, на Олімпіаді-2022 у Пекіні відбулися змагання з гірських лиж. Швейцарська спортсменка Лара Гут-Бехрамі стала олімпійською чемпіонкою у супергіганті.

Срібні медалі у Міріям Пухнер із Австрії, а третє місце посіла ще одна швейцарська гірськолижниця Міхеле Гісін.

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Українка Анастасія Шепіленко посіла 37 місце з 42 учасниць, які дісталися фінішу. Ще 2 спортсменки зійшли з дистанції.

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Зазначимо, що для 30-річної олімпійської чемпіонки Лари Гут-Бехрамі це третя медаль на Олімпіадах. Раніше вона двічі виборювала бронзові нагороди у Сочі (швидкісний спуск) та Пекіні (гігантський слалом).

Цікаво, що Лара Гут-Бехрамі – дружина швейцарського футболіста Валона Бехрамі, екс-гравця італійського клубу Дженоа, який ще нещодавно тренував наш Андрій Шевченко. У зимове трансферне вікно Бехрамі залишив "грифонів" і зараз виступає за Брешіа.

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