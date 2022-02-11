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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Жена экс-подопечного Шевченко выиграла золото Олимпиады-2022

Сергей Шаховец
11 февраля, 09:34
Швейцарская спортсменка Лара Гут-Бехрами завоевала третью медаль на Олимпийских играх

Горнолыжница Лара Гут-Бехрами - олимпийская чемпионка в супергиганте / Фото: Getty Images

В пятницу, 11 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине состоялись соревнования по горным лыжам. Швейцарская спортсменка Лара Гут-Бехрами стала олимпийской чемпионкой в супергиганте.

Серебряные медали у Мириям Пухнер из Австрии, а третье место заняла еще одна швейцарская горнолыжница Михеле Гисин.

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Украинка Анастасия Шепиленко заняла 37-е место из 42 участниц, которые добрались до финиша. Еще 2 спортсменки сошли с дистанции.

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Отметим, что для 30-летней олимпийской чемпионки Лары Гут-Бехрами это третья медаль на Олимпиадах. Ранее она дважды завоевывала бронзовые награды в Сочи (скоростной спуск) и Пекине (гигантский слалом).

Интересно, что Лара Гут-Бехрами – жена швейцарского футболиста Валона Бехрами, экс-игрока итальянского клуба Дженоа, который еще совсем недавно тренировал наш Андрей Шевченко. В зимнее трансферное окно Бехрами покинул "грифонов" и сейчас выступает за Брешиа.

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