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Дружина Андрія Шевченка на день раніше привітала Україну з Днем незалежності

Олександр Трикіша
23 серпня, 15:21
Дружина колишнього головного тренера збірної України Андрія Шевченка американська модель Крістен Пазік вже привітала Україну з Днем незалежності

Крістен Пазік привітала Україну з Днем незалежності / Фото: Instagram

На своїй сторінці в Instagram Крістен опублікувала кілька фото з привітаннями Україні та українцям.

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Втім, зробила вона це на день раніше. Ймовірно, американка переплутала День незалежності з Днем прапора, який в Україні відзначають 23 серпня. Або вона вирішила відзначити два свята однією публікацією.

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Пізніше вона додала ще одне фото з привітання з Днем прапора.

Нагадаємо, Андрій Шевченко та Крістен Пазік познайомилася на вечірці знаменитого дизайнера Джорджіо Армані в 2002 році, а через два роки зіграли весілля в Вашингтоні.

Андрій і Крістен виховують чотирьох синів:

  • Джордан Шевченко (29 жовтня 2004 року);
  • Крістіан Шевченко (13 листопада 2006 року);
  • Олександр Шевченко (1 жовтня 2012 року);
  • Райдер-Габріель Шевченко (6 квітня 2014 року).

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