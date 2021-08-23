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Жена Андрея Шевченко на день раньше поздравила Украину с Днем независимости

Александр Трикиша
23 августа, 15:21
Супруга бывшего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко американская модель Кристен Пазик уже поздравила Украину с Днем независимости

Кристен Пазик поздравила Украину с Днем независимости / Фото: Instagram

На своей странице в Instagram Кристен опубликовала несколько фото с поздравлениями Украине и украинцам.

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Впрочем, сделала она это на день раньше. Вероятно, американка перепутала День независимости с Днем флага, который в Украине отмечают 23 августа. Либо она решила отметить два праздника одной публикацией.

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Напомним, Андрей Шевченко и Кристен Пазик познакомилась на вечеринке знаменитого дизайнера Джорджо Армани в 2002 году, а спустя два года сыграли свадьбу в Вашингтоне.

Андрей и Кристен воспитывают четверых сыновей:

  • Джордан Шевченко (29 октября 2004)
  • Кристиан Шевченко (13 ноября 2006)
  • Александр Шевченко (1 октября 2012)
  • Райдер-Габриэль Шевченко (6 апреля 2014)

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