Клуб или сборная: Шевченко – о будущем после ухода из сборной Украины

Ранее Шевченко признавался, что хочет попробовать себя в клубном футболе, но сейчас он готов поработать и со сборной, если это будет интересный вариант.

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"Мне интересен проект. Всегда интересно поработать с командой, у которой есть амбиции. Это может быть или клуб, или еще и сборная. Мы рассматриваем разные варианты.

В принципе я понимаю, что сейчас есть время – уделю возможностям поездить по другим клубам, посмотреть, пообщаться с другими тренерами.

Я и мой штаб, наверно, повысим внимание в этом направлении", – признался Шева в эфире Великого футбола.