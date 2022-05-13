Тут ми стали чемпіонами світу! Україна обрала місто для Ліги націй

Арена в Лодзі вміщує 18 тисяч глядачів / Фото: Колаж: Сьогодні

У червні збірній України належить зіграти два домашні поєдинки у Лізі націй. На жаль, зараз їх провести на рідній землі неможливо. Йде війна...

Наша команда знайшла собі тимчасовий притулок у Польщі. Підопічні Олександра Петракова гратимуть у польському місті Лодзь. Саме тут у червні 2019 року збірна України (U-20) під керівництвом Петракова виграла чемпіонат світу.

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/ Фото: Getty Images

11 червня Україна зіграє у Лодзі проти Вірменії, а 14-го зустрінеться зі збірною Ірландії. Також у нашій групі ще Шотландія, з якою ми зустрінемося у вересні.

Нагадаємо, що зараз наша команда готується до стикових матчів ЧС-2022, які також відбудуться у червні. Нещодавно українці провели спаринг з Боруссією з Менхенгладбаху.