13 мая 19:00
Флора --
Динамо --
14 мая 18:45
Челси --
Ливерпуль --
15 мая 16:00
Вест Хэм --
Манчестер Сити --
15 мая 19:00
Милан --
Аталанта --
15 мая 19:30
Атлетико --
Севилья --
16 мая 21:45
Ювентус --
Лацио --
17 мая 21:45
Саутгемптон --
Ливерпуль --
18 мая 19:00
Риека --
Украина --
18 мая 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 мая 22:00
Челси --
Лестер --
22 мая 18:00
Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
Астон Вилла --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Здесь мы стали чемпионами мира! Украина выбрала город для Лиги наций

Любомир Луканюк
13 мая, 14:09
Ближайшие поединки Лиги наций против Армении и Ирландии подопечные Александра Петракова проведут в польском городе Лодзь

Арена в Лодзе вмещает 18 тысяч зрителей / Фото: Коллаж: Сегодня

В июне сборной Украины предстоит сыграть два домашних поединка в Лиге наций. Увы, сейчас их провести на родной земле невозможно. Идет война...

Наша команда нашла себе временное пристанище в Польше. Подопечные Александра Петракова будут играть в польском городе Лодзь. Именно здесь в июне 2019 года сборная Украины (U-20) под руководством Петракова выиграла чемпионат мира.

Реклама

Александр Петраков / Фото: Getty Images

11 июня Украина сыграет в Лодзе против Армении, а 14-го встретится со сборной Ирландии. Также в нашей группе еще Шотландия, с которой мы встретимся в сентябре.

Напомним, что сейчас наша команда готовится к стыковым матчам ЧМ-2022, которые также пройдут в июне. Недавно украинцы провели спарринг с Боруссией из Менхенгладбаха.

Реклама