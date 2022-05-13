Здесь мы стали чемпионами мира! Украина выбрала город для Лиги наций

Арена в Лодзе вмещает 18 тысяч зрителей / Фото: Коллаж: Сегодня

В июне сборной Украины предстоит сыграть два домашних поединка в Лиге наций. Увы, сейчас их провести на родной земле невозможно. Идет война...

Наша команда нашла себе временное пристанище в Польше. Подопечные Александра Петракова будут играть в польском городе Лодзь. Именно здесь в июне 2019 года сборная Украины (U-20) под руководством Петракова выиграла чемпионат мира.

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Александр Петраков / Фото: Getty Images

11 июня Украина сыграет в Лодзе против Армении, а 14-го встретится со сборной Ирландии. Также в нашей группе еще Шотландия, с которой мы встретимся в сентябре.

Напомним, что сейчас наша команда готовится к стыковым матчам ЧМ-2022, которые также пройдут в июне. Недавно украинцы провели спарринг с Боруссией из Менхенгладбаха.