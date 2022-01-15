Заявка на Олімпіаду! Український біатлоніст зупинився за крок від медалі у спринті

Денис Насико залишився за крок від медалі / Фото: Twitter

Головному тренеру чоловічої збірної України Юраю Санітрі є сенс задуматися про те, щоб внести корективи до складу на Олімпійські ігри 2022.

У всьому "винний" 26-річний Денис Насико , який навіть із двома промахами ледь не завоював першу в кар'єрі медаль на міжнародному рівні.

Реклама

На етапі Кубка IBU у словацькому Брезно-Осрблі Насико посів четверте місце у спринті, програвши бронзовому призеру гонки, росіянину Петру Пащенку, лише дві десяті секунди

Олімпійські ігри 2022 року пройдуть у Пекіні з 4 по 20 лютого. Очікується, що п'яте місце у збірній займе Артем Тищенко, але не виключено, що тепер замість нього нададуть шанс Насику, адже Денис бігає набагато швидше.

Реклама

На жаль, чоловіча гонка переслідування на цьому етапі була скасована. Якби персьют відбувся, Насико мав би хороші шанси зачепитися за п'єдестал пошани.

Нагадаємо, що сьогодні у німецькому Рупольдінгу відбудеться чоловіча естафетна гонка шостого етапу Кубка світу.