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Заявка на Олимпиаду! Украинский биатлонист остановился в шаге от медали в спринте

Сергей Шаховец
15 января, 13:54
Денис Насыко проиграл лишь две десятые секунды бронзовому призеру спринтерской гонки на Кубке IBU

Денис Насыко остался в шаге от медали / Фото: Twitter

Главному тренеру мужской сборной Украины Юраю Санитре есть смысл задуматься о том, чтобы внести коррективы в состав на Олимпийские игры 2022.

Во всем "виноват" 26-летний Денис Насыко, который даже с двумя промахами едва не завоевал первую в карьере медаль на международном уровне.

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На этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли Насыко занял четвертое место в спринте, проиграв бронзовому призеру гонки, россиянину Петру Пащенко, всего лишь две десятые секунды.

Олимпийские игры 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Ожидается, что пятое место в сборной займет Артем Тищенко, но не исключено, что теперь вместо него предоставят шанс Насыко, ведь Денис бегает гораздо быстрее.

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К сожалению, мужская гонка преследования на этом этапе была отменена. Если бы персьют состоялся, у Насыко были бы хорошие шансы зацепиться за пьедестал почета.

Напомним, что сегодня в немецком Рупольдинге состоится мужская эстафетная гонка шестого этапа Кубка мира.