1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Заявка на Євро-2022: збірна України вирвала перемогу у фаворитів відбору

Сергій Шаховець
1 червня, 20:10
Підопічні Володимира Єзерського виграли перший матч еліт-раунду відбору на чемпіонат Європи (U-19) у збірної Норвегії

Володимир Єзерський задоволений своїми підопічними / Фото: Колаж: Сьогодні

У Нідерландах стартував еліт-раунд кваліфікації Євро-2022 (U-19). Збірна України у стартовому поєдинку зустрічалася з командою Норвегії. Перед поєдинком Володимир Єзерський назвав скандинавів фаворитами квартету.

Нагадаємо, сьогодні національна команда України зіграє у Глазго із шотландцями. Онлайн-трансляція матчу Шотландія – Україна є на нашому сайті.

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Футболісти "синьо-жовтої" команди не мали ігрової практики перед матчем через військову агресію Росії. Це суттєво ускладнювало завдання на матч.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі практично без гольових моментів. Натомість у другій половині гри глядачі побачили п'ять м'ячів.

У складі нашої команди відзначилися Єгор Ярмолюк із пенальті, Сапуга і Малиш. У норвежців голами відзначилися Гулліксен та Зафейріс.

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Еліт-раунд відбору Євро-2022 (U-19)

Норвегія – Україна – 2:3 (0:0)

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Голи: Гулліксен (69, з пенальті), Зафейріс (90+5) – Ярмолюк (47, з пенальті), Сапуга (75), Малиш (87).

На 75-й хвилині Ярмолюк (У) не реалізував пенальті (воротар).

Норвегія: Рі, Бавер (Шельдеруп, 66), Емільсен, Гопланд, Вассберг (Енг, 66), Гансен-Ореєн, Зафейріс (к), Гулліксен (Левик, 75), Бобб (Фробеніус, 88), Фіабема, Джатта (Карл, 88).

Україна: Пузанков, Роман, Козик (к), Фаріна, Бульоза, Волошин (Квасниця, 55), Сапуга, Яцик (Лосенко, 80), Микитишин (Попов, 67), Ярмолюк, Царенко (Малиш, 80).

Сьогодні відбудеться ще один матч, у якому зустрінуться Нідерланди та Сербія. Путівка на Євро-2022 дістанеться найкращій команді квартету.

Наступний поєдинок підопічні Єзерського проведуть 4 червня проти сербів.