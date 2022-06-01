1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
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Заявка на Евро-2022: сборная Украины вырвала победу у фаворитов отбора

Сергей Шаховец
1 июня, 20:10
Подопечные Владимира Езерского выиграли первый матч элит-раунда отбора на чемпионат Европы (U-19) у сборной Норвегии

Владимир Езерский доволен своими подопечными / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

В Нидерландах стартовал элит-раунд квалификации Евро-2022 (U-19). Сборная Украины в стартовом поединке встречалась с командой Норвегии. Перед поединком Владимир Езерский назвал скандинавов фаворитами квартета.

Напомним, сегодня национальная команда Украины сыграет в Глазго с шотландцами. Онлайн-трансляция матча Шотландия – Украина есть на нашем сайте.

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Футболисты "сине-желтой" команды не имели игровой практики перед матчем из-за военной агрессии России. Это существенно осложняло задачу на матч.

Первый тайм прошел в равной борьбе, практически без голевых моментов. Зато во второй половине игры зрители увидели пять мячей.

В составе нашей команды отличились Егор Ярмолюк с пенальти, Сапуга и Малыш. У норвежцев голами отметились Гулликсен и Зафейрис.

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Элит-раунд отбора Евро-2022 (U-19)

Норвегия Украина 2:3 (0:0)

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Голы: Гулликсен (69, с пенальти), Зафейрис (90+5) – Ярмолюк (47, с пенальти), Сапуга (75), Малыш (87).

На 75-й минуте Ярмолюк (У) не реализовал пенальти (вратарь).

Норвегия: Ри, Бавер (Шельдеруп, 66), Эмильсен, Гопланд, Вассберг (Энг, 66), Гансен-Ореен, Зафейрис (к), Гулликсен (Левик, 75), Бобб (Фробениус, 88), Фиабема, Джатта (Карл, 88).

Украина: Пузанков, Роман, Козик (к), Фарина, Булеза, Волошин (Квасница, 55), Сапуга, Яцик (Лосенко, 80), Микитишин (Попов, 67), Ярмолюк, Царенко (Малиш, 80).

Сегодня состоится еще один матч, в котором встретятся Нидерланды и Сербия. Путевка на Евро-2022 достанется лучшей команде квартета.

Следующий поединок подопечные Езерского проведут 4 июня против сербов.