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Завалю за сім раундів! У Ломаченка відбивають Камбососа

Олег Люлька
25 січня, 13:43
Непереможний американець Раян Гарсія вмовляє Джорджа Камбососа побитися з ним, а не з Василем Ломаченком або Девіном Хейні

Василь Ломаченко і Раян Гарсія / Фото: Колаж: Сьогодні

23-річний американець Раян Гарсія, який не бився з січня минулого року через психологічні проблеми, повернувся в стрій і відновити свою кар'єру хотів би в бою не з ким-небудь, а відразу з абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Джорджем Камбососом.

Нагадаємо, навесні з австралійцем на його батьківщині прагнуть побитися також Василь Ломаченко та Девін Хейні.

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"Я точно знаю, що мій бій з Камбососом мав би максимальний комерційний успіх у порівнянні з іншими потенційними опонентами. А ще точно знаю, що побив би Камбососа. Я б його завалив за сім раундів", – наводить слова Раяна Гарсії vringe.com.

Раян Гарсія / Фото: Twitter

"Я б хотів перехопити Камбососа. Сподіваюся, що і він хоче того ж. А якщо так, то давай битися, чуваче! Тим більше що у мене величезний простій. Та ще я і після операції. Ідеальний опонент. Тож вибери мене!" – звертається до австралійця Гарсія.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

Зазначимо, що в активі Раяна Гарсії на профі-рингу – 21 перемога, з них 18 – нокаутом. В останньому бою, 2 січня 2021 року, Гарсія на прізвисько Король Рай нокаутував жертву Ломаченка – британця Люка Кемпбелла.

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