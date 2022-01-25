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Завалю за семь раундов! У Ломаченко отбивают Камбососа

Олег Люлька
25 января, 13:43
Непобедимый американец Райан Гарсия уговаривает Джорджа Камбососа подраться с ним, а не с Василием Ломаченко или Девином Хэйни

Василий Ломаченко и Райан Гарсия / Фото: Коллаж: Сегодня

23-летний американец Райан Гарсия, который не дрался с января прошлого года из-за психологических проблем, вернулся в строй и возобновить свою карьеру хотел бы в бою не с кем-нибудь, а сразу с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом.

Напомним, весной с австралийцем на его родине жаждут подраться также Василий Ломаченко и Девин Хэйни.

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"Я точно знаю, что мой бой с Камбососом имел бы максимальный коммерческий успех по сравнению с его другими потенциальными оппонентами. А еще точно знаю, что побил бы Камбососа. Я бы его вырубил за семь раундов", – приводит слова Райана Гарсии vringe.com.

Райан Гарсия / Фото: Twitter

"Я бы хотел перехватить Камбососа. Надеюсь, что и он хочет того же. А если так, то давай драться, чувак! Тем более что у меня огромный простой. Тем более, что я после операции. Идеальный оппонент. Так что выбери меня!" – обращается к австралийцу Гарсия.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

Отметим, что в активе Райана Гарсии на профи-ринге – 21 победа, из них 18 – нокаутом. В последнем бою, 2 января 2021 года, Гарсия по прозвищу Король Рай нокаутировал жертву Ломаченко – британца Люка Кэмпбелла.

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