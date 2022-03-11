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"Засуньте плакат собі в д*пу". Зозуля відреагував на банер із Маліновським та Міранчуком

Сергій Шаховець
11 березня, 08:49
Під час матчу Ліги Європи між Аталантою та Баєром уболівальники італійського клубу вивісили неоднозначний банер із Маліновським та Міранчуком

Роман Зозуля різко засудив плакат "миру" італійських уболівальників / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський став героєм поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи проти Баєра (3:2).

Під час матчу фанати бергамасків вивісили провокаційний банер, на якому Руслан Маліновський та Олексій Міранчук тримаються за руки, розфарбовані у кольори прапорів України та Росії. І це після усіх смертей, які принесли на українську землю російські загарбники!

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Форвард іспанської Фуенлабарди Роман Зозуля різко відреагував на плакат "миру" фанатів Аталанти.

"Вони можуть ці плакати собі в дупу засунути Ми їм ніколи не пробачимо цього!!!!" – написав Зозуля у коментарі до допису "Брутального футболу" в Facebook.

Зазначимо, що поєдинок проти Баєра став одним з найкращих в італійській кар'єрі Руслана Маліновського. Наш футболіст забив гол і зробив дві результативні передачі.

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Малиновський святкує гол у ворота Байєра / Фото: REUTERS