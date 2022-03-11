"Засуньте плакат себе в з*дницу". Зозуля отреагировал на баннер с Малиновским и Миранчуком

Роман Зозуля резко осудил плакат "мира" итальянских болельщиков / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский стал героем поединка 1/8 финала Лиги Европы против Байера (3:2).

Во время матча фанаты бергамасков вывесили провокационный баннер, на котором Руслан Малиновском и Алексей Миранчук держатся за руки, раскрашенные в цвета флагов Украины и России. И это после всех смертей, которые принесли на украинскую землю российские захватчики!

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Форвард испанской Фуэнлабарды Роман Зозуля резко отреагировал на плакат "мира" фанатов Аталанты.

"Они могут эти плакаты себе в ж*пу засунуть. Мы им никогда не простим этого !!!!" – написал Зозуля в комментарии к посту "Брутального футбола" в Facebook.

Отметим, что поединок против Байера стал одним из лучших в итальянской карьере Руслана Малиновского. Наш футболист забил гол и сделал две результативных передачи.

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