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Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
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Заслужив! Петракова зроблять повноцінним головним тренером збірної України

Олександр Трикіша
17 листопада, 00:53
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко на радощах після перемоги збірної України в Боснії та виходу до плей-офф ЧС-2022 пообіцяв прибрати від Петракова приставку в.о.

Олександр Петраков і Андрій Павелко / Фото: УАФ

Україна обіграла Боснію та Герцеговину на виїзді та посіла другий рядок, випередивши Фінляндію. Боснія – Україна 0:2 відео голів та огляд матчу є на нашому сайті.

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Павелко після зустрічі зайшов у роздягальню нашої команди та привітав футболістів та тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим.

А згодом Павелко відповів на питання про майбутнє Петракова, розкривши невеликий сюрприз, який готували для вболівальників.

"Завтра проходитиме виконком УАФ, на якому затвердимо головного тренера жіночої команди Луїса Кортеса. Затвердимо Ніколау Ріццолі куратором українських суддів.

Ще ми готували таку чудову історію як твердження Олександра Петракова головним тренером без приставки виконуючий обов'язки. Це буде запропоновано виконкому. Я впевнений, що це буде підтримано", – повідомив Павелко в ефірі каналу Футбол-1.

Павелко очолив збірну України із приставкою в. о. 18 серпня після відходу Андрія Шевченка. Під його керівництвом національна команда здобула дві перемоги та чотири рази зіграла внічию.

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