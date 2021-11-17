Заслужив! Петракова зроблять повноцінним головним тренером збірної України

Олександр Петраков і Андрій Павелко / Фото: УАФ

Україна обіграла Боснію та Герцеговину на виїзді та посіла другий рядок, випередивши Фінляндію. Боснія – Україна 0:2 відео голів та огляд матчу є на нашому сайті.

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Павелко після зустрічі зайшов у роздягальню нашої команди та привітав футболістів та тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим.

А згодом Павелко відповів на питання про майбутнє Петракова, розкривши невеликий сюрприз, який готували для вболівальників.

"Завтра проходитиме виконком УАФ, на якому затвердимо головного тренера жіночої команди Луїса Кортеса. Затвердимо Ніколау Ріццолі куратором українських суддів. Ще ми готували таку чудову історію як твердження Олександра Петракова головним тренером без приставки виконуючий обов'язки. Це буде запропоновано виконкому. Я впевнений, що це буде підтримано", – повідомив Павелко в ефірі каналу Футбол-1.

Павелко очолив збірну України із приставкою в. о. 18 серпня після відходу Андрія Шевченка. Під його керівництвом національна команда здобула дві перемоги та чотири рази зіграла внічию.