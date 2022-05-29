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Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Заслужив місце поряд з богами! Тренер Луніна переписав історію світового футболу

Сергій Шаховець
29 травня, 09:38
Італійський наставник королівського клубу став найтитулованішим тренером в історії головного єврокубкового турніру

Папа Карло на сьомому небі від щастя / Фото: Reuters

Мадридський Реал у 14-те став переможцем Ліги чемпіонів. У фіналі команда Карло Анчелотті перемогла Ліверпуль завдяки голу Вінісіуса Жуніора.

Величезна заслуга у неймовірному успіху команди її тренера. Папа Карло лише влітку очолив "вершкових", але вже привів свою команду до перемоги у Лізі чемпіонів та золотих нагород Ла Ліги.

Карло Анчелотті / Фото: Reuters

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На шляху до тріумфу у ЛЧ команда Анчелотті вибила з турніру таких грандів європейського футболу, як Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі, ПСЖ.

Перемога у фіналі на "Парк де Пренс" зробила 62-річного спеціаліста найтитулованішим тренером Ліги чемпіонів. В активі Анчелотті чотири трофеї, які він завоював на чолі двох клубів: з Міланом у 2003 та 2007 роках, з Реалом – у 2014 та 2022 роках.

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Усього Анчелотті п'ять разів виводив команди у фінал Ліги чемпіонів. І лише одного разу зазнав поразки – у легендарному фіналі 2005 року проти Ліверпуля.

Варто зазначити, що італієць приводив до перемог у Лізі чемпіонів двох українців: Андрія Шевченка (2003) та Андрія Луніна (2022).

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Додамо, як гравець Мілана Карло Анчелотті двічі ставав володарем Кубка європейських чемпіонів (попередника Ліги чемпіонів) у 1989 та 1990 роках.