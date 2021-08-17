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Захисник київського Динамо може перебратися в російський клуб

Сергій Шаховець
17 серпня, 20:15
Напередодні старту в Лізі чемпіонів "біло-сині" можуть залишитися без універсального захисника. Клуб із Росії зацікавлений у повноцінному трансфері Томаша Кендзьори

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Захисник київського Динамо Томаш Кендзьора може продовжити кар'єру в московському ЦСКА Про це повідомляє польський ресурс Weszlo. За даними видання, російський клуб пропонує за 27-річного гравця основи "біло-синіх" два мільйони євро.

Це на 500 тисяч більше, ніж київський клуб заплатив польському Леху в 2017 році. При цьому трансферна вартість гравця оборони киян, за даними Transfermarkt, становить 5 млн євро, а контракт дійсний до 30 червня 2024 року. Футболіст славиться своїм універсалізмом, з рівним успіхом він може зіграти на фланзі й у центрі захисту.

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/ Фото: AFP

Як відомо, президентів Динамо і ЦСКА пов'язують теплі стосунки. Нещодавно кияни орендували в армійців білоруського форварда Іллю Шкуріна. Цілком можливо, що польський захисник стане частиною угоди з викупу "ворога Лукашенка" на постійній основі.

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Коваленко в матчі з "Динамо" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Нагадаємо, що київське Динамо має певні труднощі в гравцях захисту. Так, в матчі 1-го туру проти Вереса травму отримав центральний захисник Денис Попов, який нинішнього року вже точно не зіграє.

У будь-якому випадку, останнє слово за головним тренером "біло-синіх" Мірчею Луческу. Втрачати гравця основи напередодні матчів Ліги чемпіонів навряд чи входить в його плани.

Кендзьора і його дівчина Вікторія / Фото: Instagram

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