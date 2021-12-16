Захист титулу без Усика? Названо дату та місце наступного бою Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі VS Ділліан Вайт / Фото: Колаж: Сьогодні

За словами Френка Воррена, обов'язковий захист титулу чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі проведе у березні наступного року проти Ділліана Вайта. А ось наступним суперником, цілком імовірно, буде Олександр Усик.

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"Якщо бій відбудеться, то точно не у лютому. Сподіваюся, ми зможемо це організувати, і поєдинок пройде десь у середині березня. Треба бути реалістом і дивитися на пору року. Звичайно, бій Ф'юрі проти Вайта має відбутися на стадіоні. Але його не проведеш на стадіоні, який не має даху. Єдиний критий стадіон – у Кардіффі. Тому Кардіфф виглядає фаворитом", – цитує Воррена Boxing News 24/7.

Френк Воррен і Тайсон Ф'юрі

Варто зазначити, що у контракті поєдинку Ф'юрі з Вайтом не буде пункту про реванш, тому наступним суперником Циганського короля стане переможець бою Усик – Джошуа.

Нагадаємо, що сам Ф'юрі виключив українця зі списку бажаних суперників на 2022 рік.

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Раніше ми писали, що з'явилися нові терміни можливого бою Усик – Ф'юрі. Спочатку стверджували, що це протистояння може відбутися восени 2022 року, потім – що навесні, напередодні промоутер Тайсона заговорив про літо.

Але, можливо, Ф'юрі навіть не припускає, що Усик здолає у весняному реванші Джошуа, одразу налаштовуючись на битву за титул абсолютного чемпіона світу з Ей-Джеєм.

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