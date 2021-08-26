Зоря вилітає з Ліги Європи, але не з єврокубків

Заря вдруге поспіль програла Рапіду / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Після розгромної поразки в першому матчі особливих надій на порятунок у Зорі не було. А тут ще й два швидких голи в першому таймі повністю перекреслили всі ілюзії на успішний результат. Ми вели онлайн матчу Зоря – Рапід.

Читайте також: Результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів

Проте, підопічні Віктора Скрипника не опустили руки і дали бій суперникам з Австрії.

Ще до перерви Олександр Гладкий скоротив відставання в рахунку після передачі Сергія Булеци.

Реклама

Другий тайм почався з ще одного гола Рапіда. За рахунку 1:3 Зоря забила гол, але він був скасований через офсайд.

Проте, луганчани все ж змогли скоротити відставання до мінімуму, а незадовго до фінального свистка мали шанс уникнути поразки, але Шахаб Зейхеді не реалізував пенальті.

Зоря залишає Лігу Європи, але виступить в Лізі Конференцій. Жеребкування нового турніру УЄФА пройде в п'ятницю, 27 серпня.