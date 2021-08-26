26 августа 19:30
Заря 2
Рапид Вена 3
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
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Десна --
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Минай --
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Заря вылетает из Лиги Европы, но не из еврокубков

Александр Трикиша
26 августа, 21:48
Луганская Заря проиграла ответный матч венскому Рапиду в плей-офф квалификации Лиги Европы. Луганчане покидают турнир, но выступят в Лиге Конференций

Заря во второй раз подряд проиграла Рапиду / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

После разгромного поражения в первом матче особых надежд на спасение у Зари не было. А тут еще и два быстрых гола в первом тайме полностью похоронили все иллюзии на успешный результат. Мы вели онлайн матча Заря – Рапид.

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Тем не менее, подопечные Виктора Скрипника не опустили руки и дали бой соперникам из Австрии.

Еще до перерыва Александр Гладкий сократил отставание в счете после передачи Сергея Булецы.

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Второй тайм начался с еще одного гола Рапида. При счете 1:3 Заря забила гол, но он был отменен из-за офсайда.

Тем не менее, луганчане все же смогли сократить отставание до минимума, а незадолго до финального свистка имели шанс уйти от поражения, но Шахаб Зейхеди не реализовал пенальти.

Заря покидает Лигу Европы, но выступит в Лиге Конференций. Жеребьевка нового турнира УЕФА пройдет в пятницу, 27 августа.

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