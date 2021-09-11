Бронзовий призер УПЛ несподівано втратив очки у Львові

Матч седьмого тура УПЛ Рух - Заря / Фото: официальный сайт УПЛ
Суботню програму сьомого туру Прем'єр-ліги відкривав матч Рух – Зоря.
Для луганців старт в новому чемпіонаті не вдався. Команда Скрипника ніяк не може наблизитися до лідерів.
У свою чергу, львівський Рух, у разі перемоги над Зорею, міг обійти її в турнірній таблиці.
Перший тайм пройшов за переваги луганської команди, але на 37-й хвилині, після помилки захисника гостей Віталія Вернудуба, майстерно відзначився форвард львівської команди Андрій Борячук.
В середині другого тайму Вернидуб, що провинився в першому таймі, виграв верхову боротьбу у центрі поля, видавши при цьому гольовий пас на Аллах'яра. Іранський форвард використав свій шанс – 1:1.
Після цієї нічиєї Зоря залишається на шостому місці в турнірній таблиці, а Рух піднявся на восьму сходинку.
Українська Прем'єр-ліга. 7-й тур.
Рух – Зоря – 1:1
Голи: Борячук, 37 – Аллах'яр, 74
Рух: Паньків – Мисик, Мартинюк, Білий, Роман (Гагун, 46) – Карасюк – Бойчук (Кузик, 81), Федорчук, Притула (Кухарук, 69, Сич, 90), Климчук – Борячук (Кондраков, 80).
Зоря: Мацапура – Жуніньо, Імереков (Шахаб, 72), Вернидуб, Хомченовський – Назарина (Цвек, 25) – Аллах'яр, Булеца, Кабан, Кочергін – Гладкий (Фрімпонг, 72).
Відеоогляд матчу Рух – Зоря
Турнірна таблиця