11 сентября 14:00
Рух 1
Заря 1
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
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Гол бывшего жены Зинченко помог Руху отобрать очки у Зари

Сергей Шаховец
11 сентября, 15:53
Луганская Заря сыграла вничью во Львове с Рухом

Матч седьмого тура УПЛ Рух - Заря / Фото: официальный сайт УПЛ

Субботнюю программу седьмого тура Премьер-лиги открывал матч Рух – Заря.

Для луганцев старт в новом чемпионате не задался. Команда Скрипника никак не может приблизиться к лидерам.

В свою очередь, львовский Рух, в случае победы над Зарей, мог обойти её в турнирной таблице.

Первый тайм прошел с преимуществом луганской команды, но на 37-й минуте, после ошибки защитника гостей Виталия Вернудуба, мастерски отличился форвард львовской команды Андрей Борячук.

Напомним, что Борячук является бывшим парнем жены Александра Зинченко – Влады.

Такой ход матча не устраивал главного тренера Зари и после перерыва он выпустил на поле ударный дуэт Шахаб – Овусу.

В середине второго тайма провинившийся Вернидуб выиграл верховую борьбу в центре поля, выдав при этом голевой пас на Аллахьяра. Иранский форвард использовал свой шанс – 1:1.

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Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

Рух – Заря – 1:1

Голы: Борячук, 37 – Аллахьяр, 74

Турнирная таблица

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