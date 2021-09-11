Гол бывшего жены Зинченко помог Руху отобрать очки у Зари

Матч седьмого тура УПЛ Рух - Заря / Фото: официальный сайт УПЛ
Субботнюю программу седьмого тура Премьер-лиги открывал матч Рух – Заря.
Для луганцев старт в новом чемпионате не задался. Команда Скрипника никак не может приблизиться к лидерам.
В свою очередь, львовский Рух, в случае победы над Зарей, мог обойти её в турнирной таблице.
Первый тайм прошел с преимуществом луганской команды, но на 37-й минуте, после ошибки защитника гостей Виталия Вернудуба, мастерски отличился форвард львовской команды Андрей Борячук.
Напомним, что Борячук является бывшим парнем жены Александра Зинченко – Влады.
В середине второго тайма провинившийся Вернидуб выиграл верховую борьбу в центре поля, выдав при этом голевой пас на Аллахьяра. Иранский форвард использовал свой шанс – 1:1.
Украинская Премьер-лига. 7-й тур.
Рух – Заря – 1:1
Голы: Борячук, 37 – Аллахьяр, 74
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