Зоря залишилася у битві за бронзу. Повалена Олександрія

Луганський клуб здобув перемогу на виїзді / Фото: Офіційний сайт ФК "Олександрія"

Сьогодні було поставлено крапку в 16-му турі чемпіонату України з футболу. Олександрія приймала Зорю.

Все вирішив один гол, який було забито у першому таймі. На 16-й хвилині з правого флангу прострілив Булеца, а Імереков на дальній штанзі відправив м'яч у сітку.

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Перемога дозволила Зорі залишитися серед претендентів на бронзові медалі.

Олександрія – Зоря – 0:1

Гол: Імереків (16)

Олександрія: Білик, Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Цуріков, Калюжний (Копіна, 83), Дришлюк, Демченко (Спінеллі, 46), Кожушко (Новіков, 83), Устименко (Кірюханцев, 68), Третьяков (Одарюк, 59).

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Зоря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жуніньо, Цвек, Сайядманеш, Назаріна, Булеца (Кристіан, 80), Гладкий, Шахаб (Громов, 80).

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