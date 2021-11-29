29 листопада 19:30
Олександрія 0
Зоря 1
3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
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Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Зоря залишилася у битві за бронзу. Повалена Олександрія

Любомир Луканюк
29 листопада, 21:36
Єдиний гол дозволив Зорі здобути вольову перемогу в гостях та повернутися у боротьбу за розподіл призових місць

Луганський клуб здобув перемогу на виїзді / Фото: Офіційний сайт ФК "Олександрія"

Сьогодні було поставлено крапку в 16-му турі чемпіонату України з футболу. Олександрія приймала Зорю.

Все вирішив один гол, який було забито у першому таймі. На 16-й хвилині з правого флангу прострілив Булеца, а Імереков на дальній штанзі відправив м'яч у сітку.

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Перемога дозволила Зорі залишитися серед претендентів на бронзові медалі.

Олександрія – Зоря – 0:1
Гол: Імереків (16)

Олександрія: Білик, Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Цуріков, Калюжний (Копіна, 83), Дришлюк, Демченко (Спінеллі, 46), Кожушко (Новіков, 83), Устименко (Кірюханцев, 68), Третьяков (Одарюк, 59).

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Зоря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жуніньо, Цвек, Сайядманеш, Назаріна, Булеца (Кристіан, 80), Гладкий, Шахаб (Громов, 80).

Турнірна таблиця