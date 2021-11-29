29 ноября 19:30
Александрия 0
Заря 1
3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
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Динамо --
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Янг Бойз --
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Заря осталась в битве за бронзу. Повержена Александрия

Любомир Луканюк
29 ноября, 21:36
Единственный гол позволил Заре одержать волевую победу в гостях и вернуться в борьбу за распределение призовых мест

Луганский клуб добыл победу на выезде / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Сегодня была поставлена точка в 16-м туре чемпионата Украины по футболу. Александрия принимала Зарю.

Все решил один гол, который был забит в первом тайме. На 16-й минуте с правого фланга прострелил Булеца, а Имереков на дальней штанге отправил мяч в сетку.

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Победа позволила Заре остаться среди претендентов на бронзовые медали.

Александрия – Заря – 0:1
Гол: Имереков (16)

Александрия: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков, Калюжный (Копина, 83), Дрышлюк, Демченко (Спинелли, 46), Кожушко (Новиков, 83), Устименко (Кирюханцев, 68), Третьяков (Одарюк, 59).

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Заря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Сайядманеш, Назарина, Булеца (Кристиан, 80), Гладкий, Шахаб (Громов, 80).

Турнирная таблица