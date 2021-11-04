Зоря – ЦСКА: стартові склади на матч Ліги конференцій

Зоря прийме ЦСКА сьогодні о 19:45 / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

Матч відбудеться сьогодні на стадіоні "Славутич" у Запоріжжі, початок о 19:45. Дивитися матч Зоря – ЦСКА можна на нашому сайті.

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Зоря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Снурніцин, Цвек, Хомченовський, Булеца, Луньов, Аллах'яр, Шахаб

У запасі: Сапутін, Жилкін, Жуніньо, Алефіренко, Крістіан, Гладкий

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ЦСКА: Бузатто, Мазіку, Лам, Маттей, Туріцов, Вілдсхут, Жеферсон, Юга, Йомов, Кері, Кайседо

Запасні: Євтімов, Варела, Бе, Чатакович, Крастєв, Дончев, Ахмедов, Мухар, Галабов

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Після виїзної поразки від норвезького Буде-Глімт (1:3) та домашнього програшу Ромі (0:3) Зоря реанімувала свої шанси на євровесну, два тижні тому здолавши ЦСКА в Софії 1:0. Сьогодні команді Віктора Скрипника те саме треба зробити і в Запоріжжі, щоб зберегти свої претензії на ТОП-2 у групі.